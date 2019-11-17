الأطفال الوحيدون أكثر عرضة للإصابة بالبدانة

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذرت دراسة أجريت مؤخراً في بريطانيا من أن الأطفال الوحيدين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بزيادة الوزن عند بلوغهم سن السابعة. ووجد الباحثون أن السمنة شائعة أكثر بسبع مرات بين الأطفال الذين ليس لديهم أي أشقاء، ويرجع ذلك إلى أن الأبوين يفرطان في تدليل الطفل الوحيد بما في ذلك إطعامه كميات كبيرة من الطعام.

وقد أجريت الدراسة في الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، على 41 طفلاً نصفهم يملكون أشقاء آخرين، والنصف الآخر وحيدون، وأظهرت النتائج بأن الأطفال الذين لديهم أشقاء هم أقل عرضة للإصابة بالسمنة، في حين أصيب معظم الأطفال الوحيدين بزيادة الوزن لدى وصولهم سن السابعة.

وقام الباحثون أيضاً، بقيادة تشلسي كراشت، أستاذ السمنة لدى الأطفال والسلوك الصحي، بقياس عادات الأكل لدى الأطفال المشاركين في الدراسة وعائلاتهم. وتبين بأن العائلات التي تحتوي على طفل واحد تغذي طفلها بكميات فائضة من الطعام. إضافة إلى ما سبق، فإن عدم وجود حافز للحركة يسهم في زيادة وزنه شيئاً فشيئاً.