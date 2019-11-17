30 % من المهنيين يواجهون مخاطر نفسية

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة فيفانت للتكنولوجيا الصحية مؤخراً، أن 30% من المهنيين العاملين يعانون من بعض أشكال المخاطر النفسية والعاطفية، وبعض أنواع الاكتئاب.

وفقاً للبحث، يشعر شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص أن توازن حياتهم في العمل ليس جيداً، في حين يتحدث 27 % من الأشخاص عن ارتفاع ضغط العمل.

وتم إجراء البحث لقياس حالة الصحة العقلية لدى أصحاب المهن المختلفة، بهدف نشر الوعي تجاه الاكتئاب والقلق والتوتر بين صفوفهم.

وشارك في الدراسة أكثر من ألفي شخص من العاملين وغير العاملين، وتبين أن 48 % من المشاركين معظمهم ممن لا يمارسون أي مهنة، يحافظون على نمط حياة مستقر، وأن 25 بالمئة منهم لا يتبعون العادات الغذائية المناسبة التي تعود بالفائدة على صحتهم العقلية.

كما تبين بأن 23 % من المشاركين يواجهون خطر الإصابة بمرض السكري، في حين أن 30 % من المهنيين العاملين يواجهون شكلاً من أشكال المخاطر النفسية والعاطفية.