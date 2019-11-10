«صحة دبي» تواصل استعداداتها لتوفير الرعاية المتكاملة لرواد «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أبرمت هيئة الصحة بدبي أربع اتفاقيات مع كل من مستشفيات: الزهراء في دبي، و«إن إم سي» رويال، والسعودي الألماني، وميدكلينيك بارك فيو، وذلك ضمن استعداداتها وتعزيزاً لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة التي أسستها لاستقبال الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي».

وقّع الاتفاقيات عن الهيئة الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وعن مستشفى الزهراء الدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي للمستشفى، فيما وقّع عن «إن إم سي»، الدكتور أشيشكومار إم. جايسوال بصفته نائب الرئيس - العمليات (منطقة دبي)، وعن السعودي الألماني الدكتورة ريم عثمان المدير العام التنفيذي لمجموعة المستشفيات في الإمارات، وعن مستشفى ميدكلينيك بارك فيو الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط.

تقضي الاتفاقيات الأربع بدعم جهود هيئة الصحة بدبي الرامية إلى توفير مناخ صحي آمن لرواد إكسبو، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئة في التعامل مع أية حالات طارئة محتملة.

شراكة

وقال الدكتور يونس كاظم عقب التوقيع إن هيئة الصحة بدبي تنظر إلى القطاع الصحي الخاص بكل تقدير، بوصفه شريكاً استراتيجياً للهيئة في مراحل التطوير والتحديث التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في دبي، وهي تعمل دائماً على استثمار كل الفرص التي من شأنها توسيع نطاق هذه الشراكة، مؤكداً أن هناك مستشفيات ومراكز وعيادات طبية خاصة رائدة، تقوم بوجباتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع، ومن أجل الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأوضح أن الاستعدادات لتأمين إكسبو 2020 دبي (طبياً)، تتطلب تضافر جميع الجهود، سواء من القطاع الصحي الخاص أو الجهات المعنية وذات العلاقة، للوصول إلى أعلى مستويات الرعاية، وضمان توفر خدمات طبية متكاملة لرواد إكسبو والزائر ين، فيما أشار إلى أن الهيئة لن تدخر وسعاً في توسيع نطاق شراكتها مع جميع المؤسسات، من أجل استدامة خدماتها خلال انعقاد الحدث الكبير وبعده.

مساهمة

من جانبه قال الدكتور مهيمن عبد الغني: نحن فخورون بمساهمتنا في المبادرة التي تدعم هيئة الصحة بدبي في التزامها بتوفير الرعاية الطبية العاجلة لجميع زوار معرض إكسبو 2020. نحن على أتم استعداد لاستيعاب مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحالات، بفضل فريقنا الطبي الذي يتكون من أكثر من 250 طبيباً، وبفضل أحدث تقنياتنا الطبية ومراكز التميز المتعددة.

في الوقت نفسه أعرب الدكتور أشيشكومار إم. جايسوال عن تقدير مستشفى «إن إم سي» لشراكتها مع هيئة الصحة بدبي، وتعاونها معها لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمشاركين في إكسبو.

تطوير

وأضافت الدكتورة ريم عثمان أن مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ترحب بتطوير العلاقة والتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وتتطلع إلى الشراكة الكاملة والفعّالة مع الهيئة، ويسعدها التنسيق في كل ما من شأنه تحقيق رضا وسعادة المتعاملين، وخاصة المرضى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للجميع، بما تملكه من إمكانات تسخرها لخدمة المرضى.

كما أبدى الدكتور طارق فتحي تقدير مستشفى ميدكلينيك بارك فيو للتعاون مع الهيئة على كل المستويات، وخاصة ما يتصل بالحالات الطارئة التي يمكن أن يستقبلها المستشفى، مؤكداً أن قسم الطوارئ في «بارك فيو» يقوم عليه نخبة من الأطباء والخبرات المميزة، التي يمكنها التعامل مع أي حالة طارئة وفي كل وقت.