المضادات الحيوية ليست الخيار الأفضل لآلام الأسنان

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد تقرير نشرته الجمعية الأمريكية لطب الأسنان مؤخراً، أن المضادات الحيوية لا تعد ضرورية في معظم حالات وجع الأسنان.

ومن الشائع أن يصف أطباء الأسنان المضادات الحيوية لتخفيف أعراض وجع الأسنان، ومنع حدوث حالة أكثر خطورة، لكن تقريراً جديداً نشرته الجمعية الأمريكية لطب الأسنان يقول: إن المضادات الحيوية ليست الخيار الأفضل للبالغين الذين يعانون من ألم في الأسنان.

وحث التقرير، أطباء الأسنان، على التريث في وصف المضادات الحيوية، واستبدالها بمعالجة الأسنان سريرياً، ووصف مسكنات الألم مثل أسيتامينوفين، وإيبوروفين، إذا لزم الأمر. من جهته قال الدكتور بيتر لوكهارت، رئيس لجنة الخبراء التي وضعت التقرير: «المضادات الحيوية، أدوية مهمة للغاية، ومع ذلك فمن الأهمية بمكان أن نستخدمها بحكمة حتى تظل فعالة عند الحاجة القصوى».