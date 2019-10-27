«صحة دبي» تنظم جلسة حوارية حول تطبيقات الوصايا العشر

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، جلسة حوارية حول «الوصايا العشر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استضافت خلالها الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وفي بداية الجلسة التي حضرها عدد من المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، على أهمية دراسة وتحليل هذه الوصايا والوقوف المتأني عند كل واحدة منها لتحقيق الفائدة القصوى من مضامينها التي تعكس الفكر الإداري المتميز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه ونظرته الثاقبة للمستقبل الواعد الذي تنتظره الأجيال المقبلة.

ومن جانبه استعرض الدكتور المري خلال المحاضرة «الوصايا العشر» وأهمية تعميمها وتطبيقها وتحويلها إلى منهج علمي لتعزيز مسيرة التميز في العمل الحكومي على مستوى الدولة والمنطقة بشكل عام، مشيراً إلى الجهود التي قامت بها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تعميم هذه الوصايا من خلال إطلاق كتاب «الوصايا العشر للإدارة الحكومية»، والذي يركز على تطبيقات هذه الوصايا في مجال العمل الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات.