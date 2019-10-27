«صحة دبي» تستضيف المؤتمر العالمي لطب الأعصاب اليوم

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب 2019م الذي تنظمه الجمعية العالمية لطب الأعصاب، وذلك بعد نجاح مدينة دبي في استضافته، عقب منافسة قوية مع مدينة (جوهانسبرج- جنوب أفريقيا)، واستناداً لمكانة المدينة العالمية، وريادتها في استضافة القمم والمنتديات الدولية، ولاسيما الطبية والمتخصصة منها.

ويهدف المؤتمر الذي ستستمر فعالياته حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري إلى زيادة المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مجال الصحة والرعاية للمصابين بأمراض الأعصاب، ونشر البحوث، وتعزيز العمل التعاوني في مختلف مجالات طب الأعصاب، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية للممارسات المهنية، وخاصة في مجالات: مرض الزهايمر، والجلطات الدماغية، والصرع، والتصلب اللويحي، والصداع، وأمراض الأعصاب الطرفية، ومرض الشلل الرعاش.

ويتضمن المؤتمر الذي يشارك به 165 متحدثاً يمثلون 125 دولة، 265 محاضرة وندوة علمية، و6 ورش عمل، و6 ندوات إقليمية، إضافة إلى مشاركة 45 شركة عالمية تستعرض آخر المستجدات والتقنيات العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الأعصاب.

ويعكس فوز دبي بهذا الحدث المتخصص الثقة العالمية بدبي، وبتفوقها وقدرتها على تنظيم وإنجاح مختلف الفعاليات الطبية العالمية لتكون دبي ملتقى ووجهة مثالية للخبراء والباحثين والأطباء في مختلف دول العالم.

تعزيز

يساهم فوز دبي باستضافة فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب 2019م بشكل فاعل في دعم استراتيجية التعليم الطبي، وتعزيز كفاءة الأطباء والعاملين في هذا المجال الطبي المتخصص، خاصة وأن المنظمة العالمية لطب الأعصاب تضم في عضويتها الآلاف من أطباء الأعصاب من مختلف دول العالم.