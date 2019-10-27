ممارسة الرياضة قبل الفطور تساعد في حرق الدهون

المصدر: دبي - البيان الصحي

أشارت دراسة جديدة إلى أن ضبط المنبه على ساعة مبكرة قد يكون المفتاح لحرق أكبر كمية من الدهون.

وكشف باحثون من جامعتي باث وبرمنغهام البريطانيتين، أن ممارسة التمارين الرياضية قبل وجبة الفطور، يمكن أن تساعد على حرق المزيد من الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

ودرس الباحثون حالة 30 رجلاً يعانون من البدانة المفرطة، أو يعانون من زيادة الوزن، على مدى ستة أسابيع، ومارس بعضهم التمارين الرياضية قبل الفطور، والبعض الآخر مارسوا تمارينهم المعتادة بعد الفطور، في حين لم يغير البقية من نمط حياتهم.

وكشف تحليل للنتائج، أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة قبل الفطور أحرقوا ضعفي كمية الدهون، مقارنة بالمجموعة التي مارست الرياضة بعد الفطور.