الدورة الخامسة لمؤتمر دبي للتغذية 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان الصحي

تنظم هيئة الصحة بدبي، خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، الدورة الخامسة لمؤتمر دبي الدولي للتغذية، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والمتخصصين في مجال التغذية من مختلف دول العالم.

وسيناقش المؤتمر، خلال جلساته العلمية التي ستستمر ثلاثة أيام، آخر المستجدات والدراسات والتوصيات العالمية في علوم الغذاء والتغذية، والعديد من المحاور المتعلقة بالتغذية البشرية وعلم الغذاء العلاجي، وطب الأطفال، والطب والجراحة، ووحدة العناية المركزة، وطرائق وأساليب التغذية العلاجية لأمراض السرطان المختلفة، ووضع معايير وسياسات جديدة لبعض الحالات المرضية كمرضى العناية المركزة وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية وفرط الوزن وغيرها من المحاور.