الجلوس الطويل قد يسبب أمراضاً خطيرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت أبحاث أجرتها جامعة كوينزلاند وجامعة فيكتوريا الأستراليتان روابط مثيرة بين الجلوس الطويل والاكتئاب، كما أن الجلوس فترات طويلة مرتبط أيضاً بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.

ويقول العلماء إن جرعات منتظمة من التمرينات تفشل في تعويض الضرر، لكنّ هناك نشاطاً واحداً ثبت الآن أنه يقاوم الأمراض المرتبطة بالجلوس: الوقوف.

ووجد بحث أجرته الجامعتان الأستراليتان أن النساء اللواتي يجلسن أكثر من سبع ساعات في اليوم، لديهن مخاطر أعلى بنسبة 47% في إظهار أعراض الاكتئاب، مقارنة باللواتي يجلسن مدة أربع ساعات أو أقل.

كما أدى التناوب بين الجلوس والوقوف إلى حرق 200 سعرة حرارية إضافية بشكل يومي، أي ما يصل إلى 48 ألف سعرة حرارية سنوياً، وهذا يعادل ركوب الدراجة لمسافة 1500 كيلومتر، والسباحة 170 كيلومتراً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.