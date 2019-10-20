«صحة دبي» تعزز شراكتها مع القطاع الخاص لتنفيذ «طبيب لكل مواطن»

المصدر: دبي - البيان الصحي

وقعت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، في مقرها الرئيس، ثلاث اتفاقيات مع مستشفيات الزهراء، و كينغز كوليدج لندن وميدكير، وذلك ضمن استعداداتها لتنفيذ مبادرة «طبيب لكل مواطن»، التي كان قد تفضل ووجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

وقد جاءت الاتفاقيات حرصاً من المستشفيات الخاصة على مشاركة الهيئة وتعزيز جهودها نحو تحقيق هدف (طبيب لكل مواطن)، وهو ما اعتبرته هيئة الصحة بدبي خطوة مهمة تضاف إلى رصيد الشراكة والتعاون المثمر القائم بينها، وبين المؤسسات الصحية الخاصة الرائدة.

وقع الاتفاقيات عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن مستشفى الزهراء الشيخ الدكتور فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية، وعن كينغز موليدج لندن، معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وعن مستشفيات ميدكير، الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة استر دي أم.

وتقضي الاتفاقيات بتوفير المستشفيات الثلاثة، كادر طبي مميز من تخصص (طب الأسرة)، للعمل جنباً إلى جنب مع أطباء هيئة الصحة بدبي في (مركز التحكم والسيطرة) الذي خصصته الهيئة لتوفير الاستشارات الطبية ودعم عملية التطبيب عن بعد. كما تقضي كذلك باستثمار إمكانيات المستشفيات الخاصة، في دعم قدرات المنشآت الطبية للهيئة، ومن ثم توفير مجموعة من الخدمات وبشكل تنافسي بين مستشفيات «صحة دبي»، والمستشفيات الثلاثة، بما يخدم المواطن ويحقق رضاه وسعادته.

نموذج

وعقب توقيع الاتفاقيات، أعرب معالي القطامي عن تقدير هيئة الصحة بدبي للقطاع الصحي الخاص، الذي وصفه بأنه شريك الهيئة الاستراتيجي، في بناء نموذج صحي مستدام، وتحسين جودة الحياة، والوصول إلى مستقبل صحة أفضل. كما أعرب عن اعتزاز الهيئة بمبادرة مستشفيات (الزهراء، و كينغز موليدج لندن وميدكير)، لدعم جهود الهيئة في تحقيق هدف (طبيب لكل مواطن).

من جانبه أكد الشيخ الدكتور فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشروعات الطبية: حكومة دبي لا تدخر جهداً في ضمان سعادة مواطنيها في كل جانب من جوانب حياتها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتزامن مع إصدار ميثاق الخمسين عامًا«.

وقال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن، يسعد المستشفى المشاركة في الاستراتيجية الخاصة بطبيب لكل مواطن بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي حيث ستساهم وترتقي بالخدمات الطبية للمواطنين.

بدوره، قال الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية:»تعد منظومة تقديم الرعاية الصحية في تطور مستمر في أنحاء العالم وقد تم إدخال تغييرات كبيرة لضمان تقديم الرعاية ذات الجودة العالية.