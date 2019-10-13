صحة دبي تختتم مشاركتها بفعاليات معرض جيتكس 2019

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختتمت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، مشاركتها بفعاليات معرض جيتكس 2019م، حيث استعرضت حزمة من مبادراتها ومشاريعها وتطبيقاتها الذكية الهادفة الى تقديم خدمات سهلة وميسرة تلبي حاجة المتعاملين وتحقق رضاهم.

وقدمت الهيئة خلال مشاركتها شرحاً وافياً للجمهور حول مشروع دبي هيلث بوكنج المتخصص بحجز المواعيد الفورية، ونظام فوترة الحسابات (مساعد أي آر)، ونظام شفاء، والتطبيق الرسمي للهيئة، ونظام التظلمات والشكاوى، ونظام الإنذار الصحي الذكي، وغيرها من المشاريع والمبادرات الذكية.

وقد شهد جناح الهيئة إقبالاً كبيراً طيلة أيام المعرض التي استمرت خلال الفترة من السادس وحتى العاشر من أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.