التهابات اللثة المزمنة ترتبط بزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن التهابات اللثة المزمنة متوسطة الشدة ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%. بينما ترتبط الدرجة الشديدة من الالتهابات المزمنة للثة بارتفاع مخاطر الإصابة بضغط الدم بنسبة 49 %.

واعتمدت الدراسة التي نشرت نتائجها دورية(كارديوفاسكيولار ريسيرش) على بيانات 81 دراسة سابقة أجريت في 26 دولة، بعدما لاحظ باحثون وأطباء إصابة مرضى ارتفاع ضغط الدم بالتهابات في اللثة عادة.

وأجريت الدراسة في جامعة كوليج بلندن، وحثّت نتائجها على توعية مرضى التهابات اللثة بالصلة بين هذه المشكلة التي تصيب الفم وبين ارتفاع الضغط، والذي يعتبر من العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والسكتة.