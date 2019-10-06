صحة دبي«تطلق حملة توعوية احتفاءً باليوم العالمي لأمراض القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، حملة موسعة للتوعية بأسباب ومضاعفات وطرق الوقاية من أمراض القلب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

وتتضمن الحملة التي ستستمر في مختلف الدوائر والمؤسسات بدبي مجموعة من الفحوصات الطبية للمؤشرات الحيوية للجسم، كضغط الدم، والسكري، ومعدل كتلة الجسم إضافة إلى النصائح والاستشارات الطبية المجانية التي يقدمها أطباء واختصاصيو الهيئة في مختلف مواقع الحملة بدبي.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لرفع الوعي والتثقيف الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع للحد من أمراض القلب والأوعية الدموية وتفادي مضاعفاتها السلبية.