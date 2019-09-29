18 مريضاً استفادوا من مبادرة «أنقذ حياة» بـ«صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

بلغ عدد المرضى المستفيدين من مبادرة «أنقذ حياة» التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مارس الماضي لمساعدة مرضى الفشل الكلوي (18) مريضاً حتى الآن من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وبكلفة تقديرية وصلت إلى 250 ألف درهم.

وتستهدف المبادرة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي بمستشفى دبي، بحيث تقوم الهيئة ومن خلال صندوق الصحة، بتغطية التكلفة العلاجية للمريض فيما يتعلق بإجراء عملية القسطرة الدائمة، والإقامة في المستشفى لمدة خمسة أيام، وإجراء خمس جلسات غسيل دموي، وعمل الفحوصات المطلوبة قبل عملية الغسيل الدموي والمتعلقة بالكبد والإيدز ووظائف الكلى والكبد والهيموغلوبين.