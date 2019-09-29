لقاح الإنفلونزا حماية إضافية لمرضى القلب والضغط

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت نتائج أبحاث جديدة أجريت في جامعة كوبنهاغن، أن التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا يحمي مرضى ارتفاع الضغط من خطر الأزمات القلبية والسكتة. ومن المعروف أن ميكروب الإنفلونزا يزيد الالتهابات وخطر الوفاة لدى من لديهم مشاكل في القلب.



وبحسب الدراسة التي عُرضت مؤخراً في مؤتمر جمعية أمراض القلب الأوروبية لعام 2019، تبين أن من تلقوا اللقاح المضاد للإنفلونزا بين عامي 2007 و2016 انخفضت لديهم مخاطر الوفاة لأسباب صحية بنسبة 18 بالمئة مقارنة بمن لم يتلقوا اللقاح.



وأظهرت النتائج انخفاض خطر الوفاة لدى من تلقوا اللقاح المضاد للإنفلونزا لأسباب تتعلّق بأمراض القلب بنسبة 16 بالمئة، وانخفاض مخاطر السكتة والأزمة القلبية بنسبة 10 بالمئة.



ويساعد التطعيم ضد الإنفلونزا جهاز المناعة، ويقلل احتمالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، إلى جانب أنه يحد من انتشار العدوى.