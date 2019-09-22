أنف إلكتروني يشخّص الإصابة بالزكام

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر باحثون ما يمكن اعتباره أنفاً إلكترونياً، يملك القدرة على معرفة إذا كان المريض مصاباً بالزكام أم لا قبل العمليات الجراحية.

وقال المخترعون إن الجهاز لديه نسبة نجاح 80 في المئة، ويستنشق البكتيريا، ما يعني أنه قادر على معرفة متى تكون المضادات الحيوية ضرورية كعلاج.

وتستجيب الالتهابات البكتيرية للمضادات الحيوية، لكن العدوى الفيروسية لا تستجيب لها. وباستخدام الأنف، يمكن أن يخبر الأطباء المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية ما إذا كانوا يعانون من نزلة برد أو أنفلونزا أو عدوى بكتيرية. ويقوم الجهاز بتحليل عينة التنفس بعد أن ينفخ المرضى في أنبوب على غرار جهاز التنفس الصناعي للشرطة، ثم يتم تحديد المواد الكيميائية، والتعرف على أنواع البكتيريا الموجودة في نفس المريض.