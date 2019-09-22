صحة دبي تنظم حملة للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بمستشفى دبي، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شعبة المسالك البولية بجمعية الإمارات الطبية ومختلف الجهات الصحية في الدولة حملة واسعة للكشف المبكر عن أمراض وسرطان البروستاتا بهدف رفع الوعي الصحي بأسباب وطرق الوقاية من المرض وأهمية الكشف المبكر لتفادي المضاعفات السلبية للمرض.

وتتضمن الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري إجراء الفحوصات الطبية المجانية للدم لمعرفة مؤشر البروستاتا ومدى قابلية الشخص للإصابة بالمرض، كما تتضمن العديد من المحاضرات التثقيفية للجمهور المستهدف، إضافة إلى توزيع البروشورات والمنشورات المتعلقة بأمراض البروستاتا والوقاية منها.