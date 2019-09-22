العلاج السلوكي للقولون العصبي أكثر فاعلية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت دراسة أمريكية جديدة أنه سواء تم تلقي العلاج النفسي السلوكي عن طريق الهاتف أو الإنترنت، فإنه توجد أدلة على أن فوائده تستمر لفترة أطول من العلاجات المتوفرة، وتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد تجربة أجراها فريق من جامعة ساوث هامبتون استمرت 24 شهراً، شارك فيها 558 مريضاً.

يمكن تلقي العلاج السلوكي عن طريق الهاتف، أو في صورة معلومات عن طريق الإنترنت، ويستمر 24 شهراً ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «لانسيت» الطبية، وأوضح الباحثون أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات تلقت إحداها العلاج السلوكي عن طريق الهاتف، والأخرى عن طريق الإنترنت، أما الثالثة فتلقت العلاج التقليدي المتوفر. وتم تقييم تأثير العلاجات بعد 12 شهراً، ثم بعد 24 شهراً.

وأظهرت النتائج أن 71% ممن تلقوا العلاج بواسطة الهاتف انخفض تأثير القولون العصبي على حياتهم، بينما انخفض التأثير بنسبة 63 % لدى من تلقوا العلاج السلوكي في صورة معلومات عن طريق الإنترنت.