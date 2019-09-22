«صحة دبي» تضيف حزمة عيادات تخصصية لمركز سعادة كبار المواطنين

لمشاهدة ملحق "البيان الصحي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

انتهت هيئة الصحة بدبي من الأعمال التوسعية لمركز سعادة كبار المواطنين التي تضم حزمة من الخدمات والعيادات التخصصية المتوقع تدشينها خلال الفترة القليلة المقبلة، لتشكل إضافة نوعية للخدمات المتعددة التي يقدمها المركز حالياً.

• المشروع يتضمن:

• 3 عيادات تخصصية:

- عيادة لطب المسنين

- عيادة لإعادة التأهيل

- عيادة تخصصية متنوعة للتغذية العلاجية، والعناية بالقدم وغير ذلك من الخدمات

• صالة رياضية

• غرف خاصة للعلاج الطبيعي (الكهربائي، الموجات فوق الصوتية، العلاج بالليزر)

• غرف خاصة بالعلاج الوظيفي

• صيدلية: لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات والأجهزة المساعدة

• مسجد

• مطعم

• مجلس يتسع إلى (100) شخص

• الخدمات المتميزة التي يقدمها المركز ساهمت في زيادة الإقبال على الخدمة النهارية من 262 مواطناً العام الماضي إلى 330 خلال العام الجاري.

• المركز يعتبر الأول والوحيد من نوعه على مستوى إمارة دبي الذي يقدم خدمات متميزة لكبار المواطنين وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال.

• خدمات المركز:

- الإقامة الدائمة لكبار المواطنين من إمارة دبي ممن ليس لديهم أقارب من الدرجة الأولى.

- الإقامة المؤقتة لكبار المواطنين من إمارة دبي ضمن شروط محددة ولفترة لا تتجاوز 60 يوماً

- الرعاية النهارية لكبار المواطنين من داخل إمارة دبي

- الإشراف الطبي

- الرعاية التمريضية اليومية الشاملة

- العلاج الطبيعي والتأهيلي والمهني

- خدمات تعزيز الجانب الإدراكي

- الإشراف الطبي على الحالات الطارئة بين نزلاء المركز

- الخدمات النفسية والاجتماعية والترفيهية

• المركز مزوّد بأحدث التجهيزات والوسائل العلاجية والتأهيلية والترفيهية التي تساعد في دمج كبار المواطنين في المجتمع.

• كفاءات بشرية وعناصر متخصصة ومؤهلة لرعاية كبار المواطنين في المركز