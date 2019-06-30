منصة إلكترونية لصرف الأدوية المخدرة والمراقبة

المصدر: دبي - البيان الصحي

استحدثت هيئة الصحة بدبي منصة إلكترونية موحدة فائقة المستوى والدقة، لصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، في جميع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وذلك بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية، التي لم تدخر وسعاً في دعم جهود الهيئة في هذا الشأن.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: إن المنصة جاءت ضمن الأطر العامة والمعايير العالمية التي تتبنى الهيئة تنفيذها، لتدقيق حركة الأدوية ومتابعتها في جميع مراحلها، وحتى تصل ليد مستحقيها من المرضى بشكل طبي وقانوني ومن خلال القنوات المشروعة، ووفق القواعد المنظمة المتفق عليها مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.

وأشار الدكتور الملا الى أن الهيئة – مع المنصة الجديدة - ألغت جميع المعاملات الورقية الخاصة بهذا النوع من الأدوية، التي قد يُساء صرفها واستخدامها من قبل البعض على نحو غير طبي وقانوني، بما يشكل خطورة على حياة الفرد والمحيطين به والمجتمع.

التزام

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، على ضرورة التزام المنشآت الطبية بالقواعد الجديدة، والتقيد بصرف الأدوية عن طريق منصة الهيئة الإلكترونية، كما حث على التواصل مع المعنيين في قطاع التنظيم الصحي لأي استفسارات أو مراجعات تخص هذا الشأن، وذلك على البريد الإلكتروني ( DrugControl@dha.gov.ae)، أو مباشرة مع الجهة التابعة للهيئة المسؤولة عن التسجيل في المنصة على البريد الإلكتروني ( CM_Support@Inhealth.ae )، أو التواصل على الهواتف :( 80037847- 800342 ).

وأوضح الدكتور الملا بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص هيئة الصحة بدبي على تعزيز منظومة الرقابة على الدواء وتطويرها بشكل متواصل، ضماناً لسلامة المجتمع وصحة أفراده.

كما أوضح أن الخطوة نفسها تأتي في ضوء التحولات الذكية التي تنتهجها الهيئة، بناءً على المتطلبات المستقبلية لحكومة دبي ومقتضيات المرحلة المقبلة التي تتخلص فيها الهيئة من جميع المعاملات الورقية، حيث أصبحت حركة الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة – من خلال المنصة المستحدثة -خاضعة للتدقيق بأحدث التجهيزات والوسائل الذكية.

كفاءات

وأشار إلى أن المنصة تدار بوساطة كفاءات متخصصة وفريق عمل متميز من خلال قسم الرقابة الدوائية في قطاع التنظيم الصحي، وبالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية.