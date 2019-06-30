العمليات القيصرية تزيد احتمال إصابة الأطفال بالربو والبدانة

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذرت دراسة جديدة من خطر العمليات القيصرية على صحة الطفل في المستقبل.

ويقول العلماء إن على الأمهات تجنب الخضوع للعمليات القيصرية قدر الإمكان، لأنها تزيد من احتمال إصابة أطفالهن بالبدانة. وتشير الأبحاث، إلى أن البكتيريا الأولى التي يتواصل معها الطفل المولود حديثاً، تلعب دوراً رئيسياً في تحديد صحته مدى الحياة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويقول الباحثون في كلية كينجز كوليج في لندن «إن الأطفال الذين يولدون بشكل طبيعي يتعرضون لمجموعة من البكتيريا المفيدة أثناء مرورهم عبر قناة الولادة، في حين يُحرم الأطفال المولودون بعمليات قيصرية من ذلك، مما يزيد من خطر إصابتهم بالبدانة والربو واضطرابات المناعة».

