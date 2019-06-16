ضغوط العمل تضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفادت دراسة ألمانية حديثة بأن ضغوط العمل وضعف النوم لدى الموظفين المصابين بارتفاع ضغط الدم يعرضانهم لخطر مضاعف للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في المركز الألماني لبحوث الصحة البيئية وكلية الطب في جامعة ميونيخ التقنية، أن ضغط الدم المرتفع يقود عادة إلى مضاعفات صحية خطيرة ,أبرزها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، إضافة لتسمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.

وأضافوا إن مرضى ضغط الدم يتأثرون بقوة بالعوامل النفسية والاجتماعية، وأبرزها الضغوط في العمل وانخفاض عدد ساعات النوم.

وقال البروفيسور كارل هاينز لادفيج، قائد فريق البحث: يجب أن يكون النوم وقتاً للتسلية والاسترخاء واستعادة مستويات الطاقة، وإذا كنت تعاني التوتر في العمل فإن النوم الجيد يساعدك على استعادة طاقتك في اليوم التالي.