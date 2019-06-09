النوم والحالة المزاجية سر نشاط الذاكرة في الشيخوخة

المصدر: دبي- البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة جديدة أن الاحتفاظ بذاكرة قوية مع التقدم في العمر يرتبط بعاملين هما: الحصول على ساعات النوم الكافية، وتفادي الاكتئاب. وتؤثر الذاكرة النشطة على كثير من الوظائف الحيوية للدماغ مثل اللغة والذكاء والتخطيط وحل المشاكل، والاستمتاع بالحياة في الشيخوخة.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في «جورنال أوف إنترناشيونال نيوروسيكولوجي سوسيتي» إذا أردت الاحتفاظ بذاكرة متوقّدة احرص على النوم بعمق خلال الليل، والحصول على عدد ساعات النوم الصحية.

وأجريت الدراسة في جامعة كاليفورنيا، وجدت ترابطاً بين 3 عوامل: التقدم في العُمر، وقوة الذاكرة، والنوم الجيد كل يوم. ولاحظ الباحثون ارتباط نقص النوم وتقطّعه بالحالة المزاجية السيئة والاكتئاب.