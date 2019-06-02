سوء التغذية قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهر بحث جديد نشرته مجلة «جي إن سي آي لأبحاث السرطان» بأن النظام الغذائي الفقير قد يكون أحد أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بالسرطان. وقد تم ربط أكثر من 80000 حالة سرطانية تم تشخيصها في عام 2015 لأسباب مرتبطة بالنظام الغذائي، وهذا يمثل 5.2 بالمئة من جميع أنواع السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب الدراسة فإن 4 إلى 6% من أنواع السرطانات ترتبط بشكل أو بآخر بتناول الكحول، و7% ترتبط بزيادة الوزن أو السمنة، و2% تتعلق بأسلوب الحياة غير المستقر.

ويقول الباحثون، إن سرطان القولون والمستقيم تشكل قرابة 38% من جميع أنواع السرطان المرتبطة بالنظام الغذائي، بينما شكلت سرطانات الفم والبلعوم والحنجرة 30% من جميع حالات السرطان. وقال فاتيغ فانغ تشانغ، الباحث في جامعة تافتس، إن النتائج التي توصل الباحثون إليها، تؤكد على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وفق ما ورد في موقع «يو بي آي» الإلكتروني.