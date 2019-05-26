الرضاعة الطبيعية تقي الأمهات من خطر أمراض القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة يونانية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية، تقي الأمهات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من العمر.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة أثينا اليونانية، وعرضوا نتائجها أمام المؤتمر الأوروبي للغدد الصماء الذي عقد في الفترة من 18-21 مايو 2019 في مدينة ليون الفرنسية.

وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة أثبتت أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر اكتئاب ما بعد الولادة وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى النساء.

وأضافوا أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تساعد الأمهات أيضاً في الحفاظ على وزن صحي في الجسم وتنظيم نسبة السكر في الدم لديهن.

وقالت الدكتورة إيرين لامبرينوداكي، قائد فريق البحث إن «هذه النتائج تقدم أدلة إضافية على الفوائد الصحية طويلة الأجل للرضاعة الطبيعية، وإنه ينبغي تشجيع النساء على القيام بذلك متى أمكن ذلك».