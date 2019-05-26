«صحة دبي» تواصل توعيتها بالتهاب الكبد الوبائي (سي)

المصدر: دبي - البيان الصحي

تواصل هيئة الصحة بدبي جهودها المستمرة للتوعية بمرض التهاب الكبد الوبائي (سي) ضمن حملتها الواسعة «دبي بلا سي» التي ستستمر بمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي، والتجمعات العمالية، مستهدفة كافة سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا عمر 18 سنة.

وتأتي الحملة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى القضاء على المرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق الأجندة الوطنية 2021 في الحصول على رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وتتضمن الحملة التعريف بالمرض وعوامل الخطورة المتعلقة به، وأهمية الكشف المبكر، وأهمية حصول المريض على أفضل سبل الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المعنوي له، حيث يشمل برنامج الحملة العديد من الزيارات الميدانية، وإجراء الفحوصات الطبية، والمحاضرات التثقيفية، حول أسباب وأعراض وطرق الوقاية من المرض إضافة إلى توزيع الكتيبات والنشرات التثقيفية المتعلقة بالمرض. كما قامت هيئة الصحة بدبي مؤخراً بضم مرضى التهاب الكبد الوبائي (سي) إلى منظومة التأمين الصحي ضمن سلسلة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الهيئة للمرضى بالتعاون مع شركات التأمين والأدوية.