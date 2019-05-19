خطة لمركز دبي للتبرع بالدم في رمضان لتأمين احتياجات المرضى

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت هيئة الصحة بدبي، من خلال مركز دبي للتبرع بالدم عن خطتها المتعلقة بتوفر كميات الدم الكافية للمرضى خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مختلف الجهات والأفراد والمؤسسات الخيرية والأهلية في الإمارة لتفادي وجود أي نقص في الدم ومكوناته، وضمان الاستجابة القصوى للحالات الطارئة في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

وتتضمن الخطة التي ستستمر طيلة شهر رمضان المبارك تكثيف حملات التبرع بالدم، وزيادة ساعات العمل في المركز، والتعاون مع الجهات المختلفة لتنظيم الحملات المشتركة.

وأوضحت الدكتورة مي رؤوف رئيس مركز دبي للتبرع بالدم أن المركز الذي يقوم بجمع أكثر من 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة وضع خلال شهر رمضان المبارك خطة شاملة تتضمن تقسيم وتمديد ساعات العمل بحيث تكون على فترتين الأولى من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 من بعد الظهر، ثم العودة للعمل من الـ 8 مساءً حتى الـ 1 بعد منتصف الليل لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتبرعين خلال فترة الإفطار.

