6 أكواب من القهوة تضعك في دائرة الخطر

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت نتائج دراسة أسترالية جديدة إن تناول 6 أكواب من القهوة أو أكثر في اليوم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%. ولا تزال أمراض القلب السبب الأول للوفاة حول العالم، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي يمكن تجنّب العوامل غير الوراثية المسببة لمشاكل القلب.

ونُشرت الدراسة الجديدة في «أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن»، وأكّدت نتائجها أنه عند معدّل معين من الكافيين يرتفع ضغط الدم ويدخل الأمر في دائرة الخطر.

وأجابت نتائج الدراسة بذلك عن سؤال: كم مقدار الكافيين الذي يعتبر خطراً؟ واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ 347 ألف شخص أعمارهم بين 37 و73 عاماً. وتوصلت الدراسة التي أجريت في مركز أستراليا للأبحاث إلى أن استهلاك الكافيين آمن وفي أي وقت من اليوم شرط ألا يصل معدل أكواب القهوة إلى 6 في يوم واحد.