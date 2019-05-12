تمكين المواطنين المسافرين للعلاج في الخارج من بطاقة «غلوبال كاش»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أبرمت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، اتفاقية شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، تقضي بتوفير بطاقة الصرف الآلي (غلوبال كاش) للمواطنين الصادر في شأنهم قرارات إيفاد للعلاج خارج الدولة، حيث تحمل البطاقة جميع المخصصات المالية المعتمد صرفها للمواطن ومرافقيه، فيما أعلنت الهيئة عن بدء العمل بالبطاقة (غلوبال كاش) في لندن كمرحلة أولى على أن تتبعها سائر العواصم والمدن التي تتعامل الهيئة مع مؤسساتها الصحية.

وبموجب البطاقة المستحدثة، أصبح بمقدور المواطن صرف المخصصات المالية في أي وقت ومن أي مكان عبر الجهاز الآلي (ATM)، من دون الحاجة لمراجعة مكاتب الهيئة خارج الدولة لصرف الدفعات المالية المقررة، وذلك في خطوة مهمة اتخذتها الهيئة ضمن جهودها المبذولة لتيسير رحلة المواطنين العلاجية، وإضفاء المزيد من الراحة والطمأنينة في نفوسهم، وتوفير وقت وجهد المواطن خلال رحلة العلاج.