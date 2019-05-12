دراسة تحذر من تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة

المصدر: دبي - البيان الصحي

دعت نتائج أبحاث أجرتها الجمعية الأوروبية للقلب، المرضى فوق سن الـ 60 وخاصة النساء إلى مراقبة صحة القلب بدقة خلال فترة تناول المضاد الحيوي، خاصة إذا امتدت لشهرين.

ووجد الدراسات أن المضاد الحيوي يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة إذا استمر تناوله لفترة طويلة، وأنه من المرجح جداً الإصابة بأحد أمراض القلب إذا تجاوزت الفترة شهرين. وقام فريق البحث بمتابعة 36 ألف شخص أعمارهم تتراوح بين 40 و59 عاماً لمدة 8 سنوات، خلال الفترة بين عامي 2004 و2012.

ووجدت النتائج أن الآثار الجانبية على قلب المرأة التي تتناول المضاد الحيوي تظهر بداية من تناول الدواء لمدة 15 يوماً، وتتزايد احتمالات التأثير السلبي على صحة القلب كلما اقتربت فترة تناول المضاد الحيوي إلى 60 يوماً. ودعت توصيات الدراسة من يتناولون المضاد الحيوي لفترة تتجاوز أسبوعين إلى التأكد من ترطيب الجسم بشرب المزيد من الماء، ومراقبة صحة القلب.