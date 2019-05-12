التوتر والأرق وضغط الدم ثالوث الخطر على القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّرت نتائج دراسة جديدة من أن بيئة العمل المثيرة للتوتر، ونقص النوم، مع ارتفاع ضغط الدم يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب. ونصحت من يعملون في وظائف تؤدي إلى التوتر والتعرض لضغوط إلى الحرص على النوم 7 ساعات يومياً، والحصول على إجازات دورية، واتباع تقنيات الاسترخاء وخفض التوتر. وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ميونيخ، إذا كانت وظيفتك تضعك تحت ضغط التوتر طوال اليوم، ولم تستطع النوم ما يكفي، وتكرر الأمر لعدة سنوات يزداد خطر الوفاة المبكرة بسبب مرض قلبي.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم من أشد الأخطار على صحة القلب، ويأتي على رأس قائمة المخاطر، فإذا أضيف إليه عوامل مثل الزيادة المستمرة في هرمون الكورتيزول بسبب التوتر والإجهاد بسبب نقص النوم، يتعرض القلب لضغوط قد تؤدي إلى الوفاة.

وحثّت توصيات الدراسة على الخروج إلى الشواطئ والمتنزهات، وممارسة تقنيات خفض التوتر مثل اليوغا والتمارين الرياضية، والعمل على تحسين فرص الاستغراق في النوم.