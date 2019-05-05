نوم الحوامل أكثر من 9 ساعات يهدد حياة الجنين‎

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذرت دراسة أمريكية حديثة، من أن نوم الأم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء الحمل، قد يهدد بولادة جنين ميت وحدوث إجهاض للحمل. وراقب الباحثون بالدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة ميشيغان الأمريكية، حالة 153 امرأة عانين من ولادة جنين ميت بعد 28 أسبوعاً من الحمل، بالإضافة إلى 480 امرأة أنجبن أطفالاً أحياء خلال الفترة نفسها من الحمل.

وتوصل الباحثون إلى أن نوم الأمهات الحوامل لأكثر من 9 ساعات يعرضهن لخطر ولادة جنين ميت، مقارنة بمن يقضين 7 / 8 ساعات فقط من النوم ليلاً، وهو المعدل الطبيعي للنوم. كما لاحظوا أن ضغط الدم عند الأم يصل إلى أدنى مستوى له أثناء النوم، ولكن عندما يستيقظ شخص ما، هناك طفرة في نشاط الجهاز العصبي تسبب زيادات عابرة في ضغط الدم.

ويعتبر العلماء أن حدوث هذه الزيادات الوجيزة في ضغط الدم قادرة على منع فترات طويلة من الضغط المنخفض نسبياً، لأن انخفاض ضغط الدم يرتبط بمشكلات نمو الجنين، والولادة المبكرة، وولادة الجنين ميتاً.

وقالت الدكتورة لويز أوبراين، قائد فريق البحث: «رغم أن الاستيقاظ لبعض الوقت أثناء الليل قد يثير قلق النساء الحوامل، إلّا أنه في سياق الحمل يبدو أنه إجراء وقائي للحفاظ على حياة الجنين».