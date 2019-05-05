«صحة دبي» تحدد ساعات العمل بمنشآتها الصحية خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

حددت هيئة الصحة بدبي مواعيد وساعات العمل في الإدارة العامة والمستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدرت الهيئة تعميماً إدارياً، حددت فيه ساعات العمل في الإدارة العامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من الأحد وحتى الخميس.

وكلف التعميم إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL) وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

المستشفيات

كما أصدرت الهيئة تعميماً إدارياً حددت فيه ساعات العمل بمستشفى راشد خلال شهر رمضان المبارك بحيث يكون الدوام في العيادات التخصصية على فترتين الأولى: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والفترة الثانية: من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وحتى السادسة والنصف مساءً، بينما سيكون العمل بمركز الإصابات والحوادث على مدار الساعة، وفي مستشفى حتا تم تحديد ساعات العمل الرسمي في العيادات التخصصية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، بينما سيكون العمل في عيادات طب الأسرة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً يتخللها استراحة الإفطار من الساعة السادسة والنصف وحتى الثامنة مساءً.

وفي مستشفى دبي سيكون العمل في العيادات التخصصية على فترتين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بينما سيكون العمل بمركز الحوادث على مدار الساعة، وفي مستشفى لطيفة للنساء والأطفال سيكون العمل في العيادات التخصصية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وفي مركز الحوادث على مدار الساعة.

المراكز التخصصية

كما أعلنت الهيئة ساعات العمل الرسمي بمركز دبي للتبرع بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، ومن الساعة الثامنة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وفي مركز دبي للسكري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وفي مركز دبي للطب التكميلي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومركز دبي للإخصاب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، ومركز دبي لدم الحبل السري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، ومركز الثلاسيميا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً للمرضى الخارجيين، ومن الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً للمرضى الداخليين، وفي مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

مراكز الرعاية الصحية الأولية

وأصدرت الهيئة تعميماً إدارياً حددت فيه ساعات العمل في مراكز الرعاية الصحية خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، ومن الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً، بينما سيكون دوام المراكز الصحية يوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساءً.

كما أعلنت الهيئة أن الدوام في كل من مركز البرشاء الصحي، وند الحمر الصحي، ومركز سعادة كبار المواطنين سيكون على مدار الساعة.

مراكز فحص اللياقة الطبية

كما أعلنت دوام مراكز فحص اللياقة الطبية خلال شهر رمضان المبارك حيث سيكون الدوام بمركز المحيصنة على مدار الساعة من السبت إلى الأربعاء باستثناء فترتي الإفطار والسحور بين الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، ومن الثالثة حتى الخامسة صباحاً، ويوم الخميس إلى الساعة الخامسة مساءً، بينما سيكون المركز مغلقاً يوم الجمعة.