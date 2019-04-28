فيتامين «د» قد يساعد على الشفاء من سرطان القولون

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة جديدة أن فيتامين «د» قد يحول دون نمو أورام القولون الخبيثة إذا تم تناوله مع العلاج الكيماوي. ويتطلّب الاستخدام العلاجي للفيتامين تناول جرعة عالية تتراوح بين 4000 و8000 وحدة دولية يومياً لعدة أشهر.

وبحسب الدراسة التي أجريت في «كانسر تريتمنت سنتر» بمدينة بوسطن، تبين أن الجرعة المكثّفة من فيتامين «د» تبطئ نمو سرطان القولون، وأنه يمكن الاعتماد على الفيتامين كوسيلة علاجية مساعدة مع العلاج الكيماوي.

وقد أظهرت نتائج التجارب التي أجريت على 8000 مريض تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى تناولت 4000 وحدة دولية والثانية 8000 وحدة دولية من الفيتامين. واستغرقت فترة العلاج في المتوسط 22.9 شهراً.

وأظهرت النتائج تحسناً إيجابياً لدى المرضى بعد تناول جرعة مكثفة من الفيتامين لمدة 13 شهراً، بينما تأخرت الاستجابة الإيجابية 11 شهراً بعد ذلك لدى المرضى الذين تناولوا الجرعة الأقل وهي 4000 وحدة دولية من فيتامين «د».