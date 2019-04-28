«صحة دبي» تنظم فعالية متميزة لتقنيات علاج السكري

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بمركز دبي للسكري، بالتعاون مع (أكاديمية تراي سي) الأسبوع الماضي حدثاً تعليمياً يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة تحت عنوان: «القرية الإبداعية الأولى لتقنيات علاج السكري»، بهدف رفع وعي المجتمع بشكل عام ومرضى السكري بشكل خاص بآخر المستجدات والتقنيات العالمية في مجال تشخيص وعلاج مرض السكري.

وتضمنت الفعالية التي استمرت على مدار يومين استعراضاً لأحدث التقنيات والمستجدات العالمية في مجال العناية بمرضى السكري، وتقديم النصائح والإرشادات والاستشارات الطبية للمرضى وزوار الفعالية، من خلال كوادر طبية وفنية متخصصة بمركز دبي للسكري، إضافة إلى استعراض تجارب المرضى وكيفية تعايشهم مع المرض.