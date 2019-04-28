مستشفى دبي ينجح في استئصال ورم وزنه ٣٫٥ كيلو غرامات من كلية مواطنة

المصدر: دبي- البيان الصحي

تمكن أطباء مستشفى دبي من استئصال ورم بلغ وزنه 3.5 كيلوغرامات من مريضة مواطنة تبلغ من العمر 46 عاماً، وقال الدكتور فاريبورز باغيري استشاري ورئيس قسم المسالك البولية وجراحة المناظير: إن المريضة دخلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ألم حاد في المنطقة اليسرى مع انتفاخ في البطن، وتبين من خلال الفحص والأشعة المقطعية وجود كتلة كبيرة على يسار الكب د بلغ قطرها 16×14 سنتيمتراً تضغط بشكل خفيف على الكلية اليسرى.

فحوصات

وعلى الفور تم تحويل المريضة إلى قسم المسالك البولية لإجراء مزيد من الفحوصات وصور الأشعة، وبعد ظهور النتائج أوصى الأطباء بضرورة استئصال الكتلة على الفور، إلا أنها كانت تفضل السفر إلى الخارج للعلاج، وبالفعل حصلت على موافقة من قبل حكومة دبي للسفر للخارج، ولكن قبل أيام من موعدها المقرر للسفر عادت لقسم الطوارئ وهي تعاني من نفس الأعراض (صعوبة في التنفس مع انتفاخ كبير في البطن وعدم القدرة على المشي)، وتمت إحالتها إلى قسم المسالك البولية مرة ثانية، وبعد إجراء فحص أشعة مقطعية جديد أظهر زيادة في حجم الكتلة إلى أكثر من ضعف الحجم في غضون بضعة أسابيع بعد التشخيص الأول أوصى الأطباء بإزالة الكتلة على الفور.

وأوضح أن الورم كان يزيح الكلية اليسرى نحو 15 سنتيمتراً، ويطوّق الكلية بالكامل تقريباً، وبعد إقناعها بصعوبة الحالة وخطورة السفر وافقت على إجراء العملية الجراحية والتي أشرف عليها الدكتور فاريبورز باغيري استشاري ورئيس قسم المسالك البولية في المستشفى، وشارك في هذه الجراحة الكبرى المتقدمة عدة فرق منها جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة والتخدير وجراحة القلب والأوعية الدموية.

حالة جيدة

واستغرقت العملية نحو 4 ساعات وتمت إزالة الكتلة بالكامل، وتم حفظ الكلى اليسرى وتم فصلها بنجاح عن الكتلة كما تمت إعادتها لوضعها الطبيعي. وكان وزن الكتلة 3550 غراماً وكان قطرها نحو 30 سم، وتعافت المريضة بالكامل في غضون بضعة أيام وعادت إلى المنزل في حالة جيدة.

ويعد مستشفى دبي من أفضل المستشفيات الحكومية على مستوى الدولة في مجال المسالك البولية، إذ يمتلك نخبة من الأطباء المتميزين، وسبق للقسم استئصال أضخم كليتين لمريض مواطن يبلغ من العمر 56 عاماً، حيث بلغ وزن الكليتين معاً 13 كيلوغراماً، وهو ما يعادل 40 ضعفاً من وزن الكلية الطبيعي والذي يساوي تقريباً 150 غراماً، وبلغ طول الكلية نحو 40 سم علماً بأن الطول الطبيعي للكلية هو 12 سنتيمتراً، لتكون بذلك أكبر كلية على مستوى العالم لغاية الآن.

وكانت العملية دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بعد أن تم التأكد من أن أكبر كلية مسجلة بلغ 2.7 كيلوغرام، ما يعني أن كلية المريض كانت حالة نادرة جداً.