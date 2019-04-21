الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في التشخيص

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة في ألمانيا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشخص سرطان الجلد بشكل أفضل من أساتذة الجلدية.

وخلال هذه الدراسة تنافس 157 طبيب جلدية يمثلون 12 مستشفى جامعياً في ألمانيا ضد الكمبيوتر، وكانت المنافسة بين الأطباء وبرنامج تم تطويره خصيصاً لهذه التجربة.

كان على الأطباء خلال التجربة أن يقوموا بتشخيص 100 صورة ومحاولة معرفة ما إذا كان المرض الموجود في الصور هو شامة أو «وحمة» أم سرطان الخلايا الصبغية «الميلانوما».

وتبين من خلال التجربة أن الذكاء الاصطناعي كان أكثر دقة من التشخيص البشري، حسبما أعلن المركز القومي للأورام السرطانية بمدينة هايدلبرج مؤخراً. ونشرت نتائج الدراسة في العدد الحالي لمجلة «يوروبيان جورنال أوف كانسر» المتخصصة في أبحاث السرطان.