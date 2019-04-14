علماء يكتشفون خلايا المخ المتحكمة بالذكريات المؤلمة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفاد باحثون أمريكيون بأنهم اكتشفوا مجموعة من الخلايا في الدماغ مرتبطة بالذكريات المؤلمة، الأمر الذي يفتح الباب أمام إيجاد علاجات فعالة جديدة لاضطرابات ما بعد الصدمة والحالات العقلية الأخرى.

ويقول علماء الأعصاب في جامعة تكساس الأمريكية، إنهم اكتشفوا مجموعة من خلايا الدماغ التي تتحكم في الذكريات المؤلمة، وأن الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى إيجاد طرق جديدة لعلاج القلق، والرهاب، واضطراب ما بعد الصدمة.

وبحسب العلماء، فإن «الخلايا العصبية المنقرضة» التي تم تحديدها حديثاً هي المسؤولة عن حجب الذكريات المؤلمة عندما يتم تنشيطها، كما أنها تسمح للذكريات المؤلمة بالعودة بشكل غير متوقع. وأوضح مؤلفو الدراسة أنه من المعروف منذ فترة طويلة أن الذكريات التي يُعتقد أنها دُفنت يمكن أن تظهر فجأة وتؤدي إلى شكل من أشكال الانتكاس العقلي.

وقال كبير الباحثين وأستاذ علم الأعصاب مايكل درو: «هذا النوع من الدراسات يمكن أن يساعدنا في فهم السبب المحتمل للاضطرابات، مثل القلق واضطرابات ما بعد الصدمة، ويمكن أن يساعدنا أيضاً في فهم العلاجات المحتملة».