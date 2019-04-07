كثرة التبوّل ليلاً مؤشر على ارتفاع الضغط

المصدر: دبي - البيان الصحي

أوصت نتائج دراسة جديدة من يشكون من كثرة مرات التبول أثناء الليل بضرورة فحص ضغط الدم، فقد يكون السبب ارتفاع الضغط أو زيادة السوائل في الجسم.

ووجدت الدراسة التي أجريت في مستشفى توهوكو روساي باليابان صلة قوية بين ارتفاع ضغط الدم وزيادة مرات التبول خلال الليل.

واعتمدت الدراسة على بيانات 3749 شخصاً ممن أجروا الفحوصات الصحية السنوية باليابان خلال عام 2017، وأظهرت النتائج زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم كلما زاد عدد مرات التبول ليلاً.

وعُرضت نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية طب الدورة الدموية اليابانية. ولفتت النتائج الانتباه إلى أن الاستيقاظ ليلاً للتبول بشكل متكرر يرتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 40 %.