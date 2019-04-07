«صحة دبي» توقع اتفاقية لتطبيق نظام مراقبة الجرعات الإشعاعية

المصدر: دبي - البيان الصحي

وقعت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، اتفاقية مع شركة AGFA HealthCare لتوفير نظام لمراقبة كمية الاشعاع التي يتعرض لها المرضى في جميع مستشفياتها ومراكزها الصحية.

وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن مشروع «شعاع» الذي يهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة تركز على ضمان سلامة المريض من الإشعاع.

وقالت إن المشروع سيوفر الحل الأمثل لمراقبة كمية الإشعاع من خلال مراقبة نسبة التعرض للإشعاع بشكل مستمر على مستوى البيانات الفردية والجماعية، ووضع المعايير الموحدة للمساعدة في تقديم خدمات عالية الجودة مشيرة إلى أن هيئة الصحة بدبي تقوم سنوياً بإجراء أكثر من 320 ألف اختبار تصوير اشعاعي، حيث تمتلك نظاماً للأرشفة وتبادل الصور الرقمي لأقسام الأشعة والطب النووي، وتصوير الأسنان، ونظام لأرشفة وتبادل الصور الطبية لأقسام طب العيون والقلب، حيث تسهل هذه الأنظمة تبادل الصور الطبية وعرضها ضمن إطار نظام السجلات الطبية الإلكترونية.