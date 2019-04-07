هيئة الصحة تحتفل باليوم العالمي للتوحد

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، حزمة من برامجها وفعالياتها التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من شهر أبريل من كل عام، بهدف التعريف بـهذا الاضطراب، ورفع الوعي والتثقيف الصحي حول أسباب وأعراض وطرق الوقاية.

وفي مستشفى دبي نظمت الهيئة فعاليات متميزة شارك بها العديد من أطفال التوحد، وذويهم وبحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال حيث تم تقديم النصائح والارشادات الطبية، والطرق المثلى للتعامل مع الأطفال المصابين بهذا الاضطراب وتوفير الإرشادات اللازمة للأمهات بشكل خاص لرصد الأعراض المبكرة للتوحد، إضافة إلى التعريف بالخدمات المتعددة التي تقدمها الهيئة لهذه الفئة من المجتمع.