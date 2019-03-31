برنامج تدريبي للقائمين على رعاية مركز كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان الصحي

استحدثت هيئة الصحة بدبي ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي برنامجاً تدريباً للقائمين على رعاية كبار المواطنين في المنازل من الأهل ومقدمي الرعاية الصحية، بهدف رفع وزيادة الوعي حول الطرق الصحيحة والآمنة لرعاية هذه الفئة وتمكينها من ممارسة تمارين العلاج الطبيعي والنشاط البدني بعيداً عن المخاطر الصحية والمضاعفات السلبية.

ويأتي هذا البرنامج الذي يقوم عليه نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال رعاية كبار السن بمركز سعادة كبار المواطنين ضمن الجهود المستمرة، التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والآمنة لهذه الفئة من المجتمع، وتعزيز الشيخوخة النشطة، إضافة إلى توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والحلول الآمنة للتفاعل والتعامل اليومي مع المسنين.