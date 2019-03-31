9 مستشفيات جديدة و12 مركزاً لجراحات اليوم الواحد بدبي قبل نهاية 2020

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

كشفت هيئة الصحة بدبي، عن 9 مستشفيات جديدة سيتم إنشاؤها في القطاع الخاص بدبي خلال عامي 2019-2020م، وتوسعة 6 مستشفيات أخرى، إضافة إلى إنشاء 12 مركزاً جديداً لجراحات اليوم الواحد، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الإمارة لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، النمو الاستثماري المتزايد الذي تشهده الإمارة في القطاع الصحي، نتيجة الدعم والتحفيز والتسهيلات الحكومية في هذا المجال، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المهني، لافتاً إلى ارتفاع عدد المنشآت الصحية في دبي من ألفين و903 منشآت صحية عام 2016م إلى 3 آلاف و213 منشأة العام الماضي، بينها (33) مستشفى و(912) صيدلية، و(43) مركزاً لجراحة اليوم الواحد، و(45) مختبراً ومركز تشخيص، و(5) مراكز إخصاب.

كما بلغ إجمالي عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال العام الماضي 38 ألفاً و318 مهنياً صحياً بينهم 8 آلاف و203 أطباء، وألفان و149 طبيب أسنان، و16 ألفاً و445 تمريضاً وقبالة، و11 ألفاً و307 مهن طبية مساندة، و214 طباً تكميلياً.

وتوقع الدكتور الملا، أن يصل عدد التراخيص الجديدة للمهنيين الصحيين خلال العام الجاري في دبي إلى ألفين و341 ترخيصاً مهنياً بنمو مقدار (6%).

ولفت المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي إلى مبادرة (شريان)، التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، والتي تعد تحولاً مهماً في منظومة القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح بمقدوره الآن إنجاز عمليات ترخيص المنشآت الطبية وترخيص المهنيين العاملين في تلك المنشآت بأفضل الطرق الذكية، وبأبسط الإجراءات وفي أقل من 24 ساعة، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل فاعل في زيادة سرعة ووتيرة الاستثمار في القطاع الصحي، وتسهيل عملية استقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية للعمل في دبي.

وأشار الدكتور الملا إلى وجود (28) مستشفى في دبي حاصلة على الاعتماد الدولي و(5) مستشفيات قيد إجراءات الحصول على الاعتماد الدولي، لافتاً إلى الرقابة والحرص الذي توليه الهيئة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى في القطاعين العام والخاص وفقاً لأفضل المعايير والبروتوكولات والممارسات الطبية.