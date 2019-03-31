«صحة دبي» تنتهي من العمل الميداني لمشروع المسح الصحي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن الانتهاء من العمل الميداني لمشروع المسح الصحي بإمارة دبي، الذي استهدف (2800) أسرة مواطنة ومقيمة إضافة إلى التجمعات العمالية في الإمارة، متوقعة أن يتم الإعلان عن المؤشرات العامة للمسح الصحي أواخر شهر أبريل المقبل.

وأكدت الهيئة خصوصية وسرية المعلومات التي تم الحصول عليها، والتي سيقتصر استخدامها على أغراض العمل الإحصائي فقط، موضحة أن كل المخرجات ستكون على شكل تقارير ومؤشرات إحصائية على مستوى شمولي لا تتضمن أية بيانات أو معلومات فردية.

وقالت الهيئة: إنها ستباشر بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء بفرز وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها ليتم الإعلان عن نتائجها الشمولية أواخر شهر أبريل المقبل، لافتاً إلى الأجهزة والبرمجيات والاستمارات الإحصائية الذكية، التي تم استخدامها خلال عملية المسح الصحي.