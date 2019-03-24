«صحة دبي» تنظم فعالية خاصة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة خدمات الأسنان، يوم الخميس الماضي، فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان ويوم السعادة العالمي تحت شعار: «كن سعيداً.. كن صحياً» استهدفت 200 طفل في نادي دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بهدف نشر السعادة لدى هذه الفئة من المجتمع، ورفع الوعي والتثقيف الصحي والكشف على صحة الفم والأسنان لدى الفئة العمرية من 5 - 18 سنة.

كما تضمنت الفعالية التي شارك بها عدد من الأطباء المتخصصين في هذا المجال تقديم النصائح والإرشادات الطبية، والتعليمات الخاصة بالطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان، وتوزيع الهدايا ومستلزمات صحة الفم والأسنان على المشاركين في الفعالية.