حملة للتوعية بمرض السل بمستشفى راشد

المصدر: دبي - البيان الصحي

تنظم هيئة الصحة بدبي ممثلة بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد، اليوم الأحد، حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السل الذي يصادف الرابع والعشرين من شهر مارس من كل عام بهدف رفع الوعي المجتمعي حول هذا المرض والتعريف بأسبابه وطرق الوقاية منه.

وستتضمن الحملة التي سيشارك بها عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في هذا المجال عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تركز على تقديم الإرشادات والنصائح الطبية المجانية والمعلومات المتعلقة بأسباب وأعراض المرض وطرق العلاج والوقاية منه، والخدمات التشخيصية والعلاجية التي يقدمها قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد للمرضى والمتعاملين بشكل عام.