تعاون بحثي بين «صحة دبي» ومركز الإحصاء

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

وقعت هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي للإحصاء، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال معالجة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالنظام الصحي في إمارة دبي، وتبادل الخبرات والمهارات والمعارف وبناء القدرات المختلفة لدى الطرفين، إلى جانب إجراء المسوحات الصحية المتخصصة وذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة الخاصة بمدخلات ومخرجات النظام الصحي في دبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع المشترك الذي استضافه مركز دبي للإحصاء في مقره، بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، ومجموعة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين من الجانبين، حيث وقع المذكرة عن الهيئة معالي حميد القطامي، وعن المركز عارف المهيري.

خطط مستقبلية

وفي بداية الاجتماع استعرض مسؤولو مركز دبي للإحصاء حزمة المبادرات التي ينفذها المركز، والخطط المستقبلية، وأعمال المسوحات ذات الأولوية التي تشهدها دبي، وفي مقدمتها المسوحات الصحية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين الهيئة والمركز.

وأكد معالي حميد القطامي أن البيانات والمعلومات كانت ولا زالت هي المصدر الرئيس والمهم لدعم اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن هيئة الصحة بدبي تولي هذا الجانب أهمية بالغة، وتستند إليه بشكل أساس ليس فقط في إعداد الخطط وتنفيذ المشروعات والمبادرات ، وإنما لقراءة المستقبل وبناء التوقعات ودراسة الاحتمالات.

وأوضح معاليه أن المسوحات والدراسات الميدانية تلعب دوراً مهماً في تطوير القطاع الصحي، نظراً لديناميكية هذا القطاع وتأثر أدائه بما تشهده الساحة الصحية من متغيرات ومستجدات وإشكاليات طبية عالمية، وأيضاً لارتباطه الوثيق بصحة الناس وحياتهم، حيث يمثل كل مؤشر أو نتيجة دلالة قوية على كفاءة المؤسسات الصحية ومستوى الخدمات، واتجاهات خريطة الأمراض الدولية، وغير ذلك من الأمور التي تستدعي مواكبة المسوحات والدراسات للتغيرات السريعة الجارية.

ترسيخ الشراكة

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «إن هذه المذكرة تأتي ترسيخاً للشراكة الاستراتيجية بين مركز دبي للإحصاء وهيئة الصحة في دبي، فشراكتنا نعتبرها شراكة مؤسسية نموذجية في ظل استمرارية المبادرات المشتركة والتعاون وتبادل البيانات وهناك العديد من تلك المبادرات التي تعد مبادرات نوعية في الإحصاء الصحي مثل مبادرة الربط الإحصائي بين المركز والهيئة والمستشفيات والعيادات والمنشآت الصحية في القطاع الخاص، كما وأن المسح الصحي لإمارة دبي والذي ينفذ بشكل دوري يعد رافداً رئيساً للمعلومات الإحصائية التي تستند عليها السياسات والخطط الصحية في الهيئة، وأشاد المهيري بحرص الهيئة على التخطيط بناءً على أسس علمية حديثة تستند بالدرجة الأولى على المعلومات الإحصائية التي من شأنها توجيه السياسات والخطط في الاتجاه الصحيح».

وكان عارف المهيري قد اصطحب معالي القطامي في جولة تفقدية داخل مراكز دبي للإحصاء، تعرف معاليه خلالها على الأقسام المختلفة في المركز، وآليات العمل، كما اطلع على استراتيجية مركز دبي للإحصاء للسنوات العشر المقبلة.