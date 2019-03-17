إعلان جوائز الصحة السنوية غداً

المصدر: دبي - البيان الصحي

أنهت لجنة تحكيم جوائز الصحة السنوية، أعمال التقييم النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة في دورتها الثالثة، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين بالجوائز في حفل التكريم المقرر يوم غد الاثنين، فيما وصل عدد الفائزين في هذا الدورة إلى 42 فائزاً من إجمالي الطلبات المقدمة للجوائز التي وصلت إلى 185 مرشحاً.

وتعد جوائز الصحة السنوية ثمرة التعاون الوثيق بين هيئة الصحة بدبي ومجلة الصحة، وهي تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والتفوق في أوساط القطاع الصحي والعاملين فيه على مستوى الدولة، وحفز الكوادر البشرية على تبني وتنفيذ الأفكار المبتكرة والمبدعة، في إطار تنافسي إيجابي يضم القطاعين الصحي الحكومي والخاص.

وحرصت هيئة الصحة بدبي على تحديث فئات ومعايير جوائز الصحة بما يخدم رؤية دبي 2021، حيث تم إضافة كل من جائزة السياحة الصحية وجائزة أفضل مؤسسة صديقة لأصحاب الهمم والمؤسسة المتميزة في المسؤولية المجتمعية، وذلك في (2018)، كما تم إضافة فئات جديد للجائزة مثل المؤسسة المتميزة في التعليم الصحي وطبيب الأسنان المتميز وأفضل ممارس في الطب المساند (2019).