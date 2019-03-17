إنجاز 75% من العمل الميداني لمشروع المسح الصحي بدبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكنت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء من إنجاز أكثر من (75%) من العمل الميداني لمشروع المسح الصحي بإمارة دبي، الذي يستهدف (2800) أسرة مواطنة ومقيمة إضافة إلى التجمعات العمالية في الإمارة.

وأشاد خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الفرق المختلفة للانتهاء من العمل الميداني مع نهاية شهر مارس الجاري.

وأكد الجلاف أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى التعرف على الواقع الصحي في الإمارة، والتغيرات، والاتجاهات، التي طرأت عليه منذ عام 2014، وذلك ضمن استراتيجية دبي وتوجهاتها وأهدافها الرامية إلى توفير نموذج صحي عالمي يحتذى به.

وأوضح أن المسح الصحي يتضمن فحوصات طبية ميدانية لقياس ضغط الدم والطول والوزن إضافة إلى سحب عينات الدم لقياس مستوى السكري في الدم من خلال طاقم تمريضي متخصص ومؤهل من ممرضي هيئة الصحة في دبي. ودعا الجلاف أفراد المجتمع المحلي وكافة الأسر المواطنة والمقيمة في إمارة دبي بضرورة التعاون مع الباحثات والباحثين الميدانيين، وتسهيل مهمتهم للحصول على البيانات المطلوبة، لما يتمتع به العمل الإحصائي بشكل عام.