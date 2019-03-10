ورشة تدريبية بـ«صحة دبي» حول أفضل ممارسات نقل الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، ورشة عمل لتدريب 50 ممرضة من الممرضات العاملات بمختلف المنشآت الصحية التابعة لها، على أحدث وأفضل الممارسات المهنية والسريرية في مجال طب نقل الدم.

وأكد الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي خلال كلمته الافتتاحية للورشة على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، وجهودها المستمرة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى والمتعاملين بشكل عام.

وتضمنت الورشة التي استمرت على مدار يومين، وشارك فيها محاضرون عالميون ومحليون عدداً من الحلقات النقاشية المصاحبة للمحاضرات العلمية، إضافة إلى التقييم المستمر للمشاركين لضمان الاستفادة القصوى من برنامج الورشة العلمية. وتهدف ورشة العمل إلى تأهيل المشاركين كمدربين لباقي الكوادر التمريضية في مختلف مستشفيات الهيئة لتوحيد أسس العمل في طب نقل الدم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.



